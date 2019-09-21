COCA-COLA İçecek (CCI) CEO'su Burak Başarır, New York merkezli 'Institutional Investor' dergisi tarafından gerçekleştirilen ve bine yakın liderin aday gösterildiği gelişmekte olan Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi 2019 Yönetim Ekibi anketinde içecek sektörünün en iyi CEO'su seçildi. Anadolu Grubu'nun ana hissedarı olduğu Türkiye, Ortadoğu, Orta Asya ve Pakistan'da 10 ülkede toplam 26 fabrika ve 8 bin 500'e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren CCI, ankette ayrıca gelişmekte olan EMEA Bölgesi'nin en saygın 44 kurumu arasında yer aldı. Anket, 369 şirketin 12 bini aşkın profesyonel tarafından değerlendirildi.
- Ekonomi
- 21.09.2019
- Gazete
En iyi CEO Türkiye’den
COCA-COLA İçecek (CCI) CEO'su Burak Başarır, New York merkezli 'Institutional Investor' dergisi tarafından gerçekleştirilen ve bine yakın liderin aday gösterildiği gelişmekte olan Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi 2019 Yönetim Ekibi anketinde içecek sektörünün en iyi CEO'su seçildi.
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