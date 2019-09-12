Mondihome’dan global hamle

Boydak Holding'in mobilya sektörü markalarından Mondihome, global bir oyuncu olma ve kısa vadede Türkiye'nin lider markalarından biri haline gelme hedefiyle atağa kalktı. Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Boydak Mobilya Grubu olarak, dünya arenasında, tüm ülkelerde tüketicilerin erişebileceği, dünyanın en önemli oyuncularından birisi olmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: "Belirlediğimiz hedeflerde çok ciddi mesafeler aldık. Altyapımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. 2023 vizyonu dahilinde ihracat sorumluluğumuzu en önemli programımız haline getirdik. Yenilenen logosu, kurumsal kimliği ve yeniden oluşturulan vizyonu ile Mondihome, yurt içi ve dışında global hedeflerimizi gerçekleştirmede en önemli markalarımızdan biri olacak."
240 YENİ MAĞAZA
Mondihome Genel Müdürü Bilal Uyanık da Mondihome'a 2020 yılı sonuna kadar 50 milyon liraya yakın bir yatırım bütçesi planlandığını belirterek, "Bu doğrultuda 2020 yılında, ürettiğimiz tüm ürünleri Mondihome çatısı altında üreteceğiz. 310 olan mağaza sayımızı 2020 yılında 420, 2023 yılında ise 550'ye çıkaracağız. İstihdam açısından da beyaz ve mavi yakada yeni yılda yüzde 55 istihdam artışı öngörüyoruz" dedi.
240 YENİ MAĞAZA
Mondihome Genel Müdürü Bilal Uyanık da Mondihome'a 2020 yılı sonuna kadar 50 milyon liraya yakın bir yatırım bütçesi planlandığını belirterek, "Bu doğrultuda 2020 yılında, ürettiğimiz tüm ürünleri Mondihome çatısı altında üreteceğiz. 310 olan mağaza sayımızı 2020 yılında 420, 2023 yılında ise 550'ye çıkaracağız. İstihdam açısından da beyaz ve mavi yakada yeni yılda yüzde 55 istihdam artışı öngörüyoruz" dedi.
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