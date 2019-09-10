Vatandaşa yeni bir müjde geldi. Bir banka daha konut kredisi faiz oranlarını indirdi! Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi faizini 120 aya kadar olan vadelerde yüzde 1.2´ye düşürdü ve dosya masrafı alınmayacağını duyurdu. Bu bağlamda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kampanyalı konut kredisi faiz oranlarını 500 bin TL'ye kadar %0.99 faiz oranıyla müşterilerine sunuyor. Bu uygulamanın başladığı 5 Ağustos'tan itibaren konut sektöründe hareketlilik yaşandı. Bu indirimlerin ardından bu hafta içerisinde 35 bin kişi bankalardan konut kredisi talebinde bulundu. Konut kredilerinin yanında bankaların konut kredisi masrafları da en çok merak edilen konu haline geldi. Peki 0,99 faiz kampanyalı konut kredisi masrafları ne kadardır? İşte tüm detaylar