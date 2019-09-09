Merkez Bankası'ndan yeni hamle! Kredi faizleri düşecek!

Geçen yılki kur saldırısının ardından dengelenme sürecine giren ekonomide, enflasyon 15 ayın en düşük seviyesine inerken, 17 yıl aradan sonra yıllık bazda cari fazla verildi. Küresel merkez banka larının da parasal genişleme yanlısı bir politika sürecine girmesiyle birlikte eli güçlenen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da ( TCMB ), 6 Temmuz'da başkanlığa atanan Murat Uysal'ın katıldığı 25 Temmuz'daki Para Politikası Kurulu'nda politika faiz ini 4.25 puan indirdi. Geçen hafta iki yeni başkan yardımcısının atandığı Merkez Bankası, 12 Eylül Perşembe günü faiz kararı için bir kez daha toplanıyor. Analistler, enflasyonda tek hanenin görülmesinin beklendiği eylül ayında, aynı gün toplanacak Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz indireceğini belirterek, TCMB'nin en az 2.5 puanlık bir indirime daha imza atabileceğini kaydediyor. 25 Temmuz'da yüzde 24'ten 19.75'e indirilen politika faizinin 12 Eylül'de yüzde 17.25'e çekilmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar politika faizi yüzde 16'nın altına çekmesi bekleniyor.

KREDİ FAİZLERİ İNECEK

25 Temmuz'daki tarihi adımla, sanayiciyi yatırım yapmaktan ve tüketiciyi ise harcamadan korkar hale getiren kredi faizlerinde indirimin de fitili ateşlenmişti. 28 Haziran'da yüzde 22.23 olan konut kredisinin yıllık faizi 30 Ağustos'ta 12.88'e indi. Ticari kredilerin faizi yüzde 27'den 20.28'e, ihtiyaç kredilerinin faizi ise yüzde 28.5'ten 22.3'e geriledi. Mevduat faizi de yüzde 22.89'dan 17.01'e geriledi.



BÜYÜMEYE DÖNÜLECEK

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 1.5 daralırken, önceki çeyreğe göre ise yüzde 1.2 büyüdü. Merkez Bankası'nın faiz konusunda atacağı adımlar kredi piyasasını canlandırarak ekonomik büyümeye dönüşü hızlandıracak. Bunun ilk işaretleri de alınmaya başlandı. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 0.2 daralan toplam kredi hacmi, ağustos ayında yüzde 0.5 arttı. İlk çeyrekte yüzde 1 olan bireysel kredilerdeki büyüme, ağustosta yüzde 2.5'a çıkarken, ticari kredilerdeki küçülme de yüzde 0.7'den 0.3'e indi.



YATIRIMLAR CANLANACAK

Merkez Bankası'nın Perşembe günü faizi bir kez daha indirmesi ile birlikte konut kredisinde yıllık ortalama faizinin yüzde 11'e, ticari kredide ise faizin yüzde 20'nin altına inmesi bekleniyor. Kredi faizlerindeki gevşeme yatırımlarını erteleyen sanayiciyi harekete geçirirken, son dönemde canlanmaya başlayan konut piyasasına da destek olacak.