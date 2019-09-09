KREDİ FAİZLERİ İNECEK
25 Temmuz'daki tarihi adımla, sanayiciyi yatırım yapmaktan ve tüketiciyi ise harcamadan korkar hale getiren kredi faizlerinde indirimin de fitili ateşlenmişti. 28 Haziran'da yüzde 22.23 olan konut kredisinin yıllık faizi 30 Ağustos'ta 12.88'e indi. Ticari kredilerin faizi yüzde 27'den 20.28'e, ihtiyaç kredilerinin faizi ise yüzde 28.5'ten 22.3'e geriledi. Mevduat faizi de yüzde 22.89'dan 17.01'e geriledi.
BÜYÜMEYE DÖNÜLECEK
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 1.5 daralırken, önceki çeyreğe göre ise yüzde 1.2 büyüdü. Merkez Bankası'nın faiz konusunda atacağı adımlar kredi piyasasını canlandırarak ekonomik büyümeye dönüşü hızlandıracak. Bunun ilk işaretleri de alınmaya başlandı. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 0.2 daralan toplam kredi hacmi, ağustos ayında yüzde 0.5 arttı. İlk çeyrekte yüzde 1 olan bireysel kredilerdeki büyüme, ağustosta yüzde 2.5'a çıkarken, ticari kredilerdeki küçülme de yüzde 0.7'den 0.3'e indi.
YATIRIMLAR CANLANACAK
Merkez Bankası'nın Perşembe günü faizi bir kez daha indirmesi ile birlikte konut kredisinde yıllık ortalama faizinin yüzde 11'e, ticari kredide ise faizin yüzde 20'nin altına inmesi bekleniyor. Kredi faizlerindeki gevşeme yatırımlarını erteleyen sanayiciyi harekete geçirirken, son dönemde canlanmaya başlayan konut piyasasına da destek olacak.
Merkez Bankası'ndan yeni hamle! Kredi faizleri düşecek!
25 Temmuz'da başladığı faiz indirimine bu hafta da devam eden Merkez Bankası, bu hamle ile kredi faizlerinin daha da düşeceği müjdesini verdi.
KREDİ FAİZLERİ İNECEK
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