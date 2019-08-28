Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanlığı, KOBİ'leri pek çok programla destekliyor. Bu programlardan biri de İşletme Geliştirme Destek Programı. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşmamarkalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının artırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayata geçirilen program ile KOBİ'lere fuardan eğitime, enerji verimliliğinden test analize kadar 9 farklı konuda 290 bin liraya varan destek sağlanıyor. İşte destek sağlanan alanlar ve destek üst limitleri:
Yurt içi fuar desteği: 50 bin lira.
Yurt dışı iş gezisi desteği: 20 bin lira.
Nitelikli eleman istihdam desteği: 50 bin lira.
Eğitim desteği: 20 bin lira.
Enerji verimliliği desteği: 35 bin lira.
Tasarım desteği: 25 bin lira.
Sınai mülkiyet hakları desteği: 30 bin lira.
Belgelendirme desteği: 30 bin lira.
Test ve analiz desteği: 30 bin lira.
YENİ MEZUNA DESTEK ARTIYOR
Programda destek oranı yüzde 60. Ancak oran bazı koşullarda yükseliyor. KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın yüzde 100 oranında destekleniyor. Nitelikli eleman istihdam desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına yüzde 20 ilave ediliyor. Sınai mülkiyet hakları ve belgelendirme desteklerinde; TSE ve TÜRKPATENT'ten alınacak belgeler yüzde 100 oranında destekleniyor.
Yurt içi fuar desteği: 50 bin lira.
Yurt dışı iş gezisi desteği: 20 bin lira.
Nitelikli eleman istihdam desteği: 50 bin lira.
Eğitim desteği: 20 bin lira.
Enerji verimliliği desteği: 35 bin lira.
Tasarım desteği: 25 bin lira.
Sınai mülkiyet hakları desteği: 30 bin lira.
Belgelendirme desteği: 30 bin lira.
Test ve analiz desteği: 30 bin lira.
YENİ MEZUNA DESTEK ARTIYOR
Programda destek oranı yüzde 60. Ancak oran bazı koşullarda yükseliyor. KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın yüzde 100 oranında destekleniyor. Nitelikli eleman istihdam desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına yüzde 20 ilave ediliyor. Sınai mülkiyet hakları ve belgelendirme desteklerinde; TSE ve TÜRKPATENT'ten alınacak belgeler yüzde 100 oranında destekleniyor.
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