Emekli ve memur maaşı son dakika ne kadar? SSK, Bağkur, SGK en düşük taban emekli ve memur maaşı kaç para oldu? Memur maaş zammı için Hakem Kurulu ile sıkı bir pazarlık masasına oturan hükümet, 18 Ağustos'ta 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni bir teklifte bulunmuştu. Fakat memur zammı için yapılan tekliflere sendikalardan olumlu bir yanıt gelmemişti. Şimdi milyonlarca memurun gözü açıklanması beklenen yeni memur maaş zamlarında... 5 milyonu aşkın vatandaşımızı kapsayan memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi üzerinde hükümet ile memur sendikalarının 20 günlük yasal sürede anlaşamamasıyla başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugün sona erdi.