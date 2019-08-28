Milyonların gözü bugün verilmesi beklenen karara çevrilmiş durumda. Bu bağlamda memur maaş zammı ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Memur zammı ne kadar oldu sorusunun yanıtı belli oldu. Memurların ve memur emeklilerinin 2020-2021 yılında alacakları zamlı maaş Kamu Görevlileri Hakem Heyeti tarafından açıklandı. Son görüşmede hükümet 4+4 zam teklif etmiş fakat heyet bu teklife sıcak bakmamıştı. 5. Dönem Toplu Sözleşmesi üzerinde hükümet ile memur sendikalarının 20 günlük yasal sürede anlaşamamasıyla başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugün sona erdi. Peki 2020 yılında en düşük memur maaşı ne kadar olacak, derece ve kıdemine göre yeni memur maaşı kaç para olacak?
Memur zammı son dakika net ne oldu! 2020-2021 memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar?
Memur zammı son dakika net brüt ne oldu 2020-2021 memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar? Hükümet ile zam pazarlığına tutuşan Hakem Heyeti, yeni memur zammını bugün açıklayacak. Hükümetin yüzde 4+4 zamdan oluşan teklifini kabul etmeyen Hakem Heyeti memurların alacağı yeni zammı duyurdu. Memur maaş zammı için Hakem Kurulu ile sıkı bir pazarlık masasına oturan hükümet, 18 Ağustos'ta 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni bir teklifte bulunmuştu. Fakat memur zammı için yapılan tekliflere sendikalardan olumlu bir yanıt gelmemişti. Şimdi milyonlarca memurun gözü açıklanması beklenen yeni memur maaş zamlarında...
Milyonların gözü bugün verilmesi beklenen karara çevrilmiş durumda. Bu bağlamda memur maaş zammı ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
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