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maaşını yüksek almak için ne yapmak gerekir? İşte yüksek ının 8 formülü...

maaşını çalışırken yükseltmek mümkün. Özellikle 8 formüle dikkat etmek, emeklilikte rahat ettirir. Peki yüksek ı almak için ne yapmak gerekir? Prim dolmasına rağmen işe devam edilmesi emekli maaşını düşürür mü? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, emekli maaşını artıracak 8 adımı açıkladı. İşte almanın püf noktaları...



Çalışanların en çok merak ettikleri iki konu var. Birincisi; ne zaman emekli olacakları, ikincisi ise ne kadar emekli maaşı alacakları. Birincisini sizin işe giriş tarihiniz ve yaşınız belirliyor. İkincisini belirlemek ise sizin elinizde. Emekli maaşını çalışırken yükseltebilirsiniz. Burada püf noktalarına dikkat etmek lazım. En önemli parametre, sizin brüt maaşınız. Bu maaş eğer 4 bin lira ve üzerindeyse ileride maaşınız artacak. Asgari ücret ise azalacak. Gelin emekli maaşını artıracak 8 adımı birlikte inceleyelim.

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HaberlerEkonomi HaberleriEmekli maaşını yüksek almak için ne yapmak gerekir? İşte yüksek emekli maaşının 8 formülü...
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