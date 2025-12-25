259 liradan 319 liraya yükselttiler! Asgari ücret açıklandı market etiketleri anında değişti
2026 asgari ücretinin açıklanmasının ardından fırsatçılar yine harekete geçti. Milyonlarca çalışan zammı cebine koymadan market raflarında etiketler değişti; tereyağı, peynir ve ayçiçek yağı başta olmak üzere temel gıda ürünlerinde peş peşe zamlar yapıldı. Ticaret Bakanlığı ise fahiş fiyatlara karşı denetimlerin sıklaştırıldığını ve cezaların 99 milyon liraya kadar çıkabileceğini duyurdu.
