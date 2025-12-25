PODCAST CANLI YAYIN

259 liradan 319 liraya yükselttiler! Asgari ücret açıklandı market etiketleri anında değişti

2026 asgari ücretinin açıklanmasının ardından fırsatçılar yine harekete geçti. Milyonlarca çalışan zammı cebine koymadan market raflarında etiketler değişti; tereyağı, peynir ve ayçiçek yağı başta olmak üzere temel gıda ürünlerinde peş peşe zamlar yapıldı. Ticaret Bakanlığı ise fahiş fiyatlara karşı denetimlerin sıklaştırıldığını ve cezaların 99 milyon liraya kadar çıkabileceğini duyurdu.

2026 yılı asgari ücretinin belli olmasının ardından, fırsatçılar vakit kaybetmeden harekete geçti. Milyonlarca çalışanın %27'lik zammı henüz cebine girmeden, market raflarında etiket değiştirme mesaisi başladı.

Asgari ücret açıklandığı an market etiketleri değişti!
Gıdadan giyime, temizlik ürünlerinden temel tüketim maddelerine kadar pek çok üründe fiyat artışları dikkat çekti.

346 LİRADAN 399 LİRAYA YÜKSELDİ

Özellikle temel gıda ürünlerindeki zamlar vatandaşın tepkisini çekerken, en fazla artış tereyağı, peynir ve sıvı yağda görüldü.

Daha birkaç gün önce kilogramı 346 lira olan tereyağı, asgari ücretin açıklanmasının hemen ardından 399 liraya yükseldi.

Tost peynirinde de tablo farklı değil. Bir kilogramlık tost peynirinin fiyatı 259 lirayken, yeni ücretin duyurulmasının ardından 319 liraya çıktı. Bu artış, yaklaşık %23 zam ve 60 liralık fark anlamına geliyor.

Ayçiçek yağında da fiyatlar yukarı yönlü hareket etti.

İki litrelik ayçiçek yağı, kısa süre önce 189 liradan satılırken, yeni etiketiyle 195 liraya yükseldi.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN SERT UYARI

Fiyat artışlarının ardından Ticaret Bakanlığı devreye girdi.

Bakanlık, denetimlerin sıklaştırıldığını ve 2026 yılında fahiş fiyat uygulayanlara en ağır cezaların kesileceğini açıkladı.

Yapılan bilgilendirmeye göre, fahiş fiyat cezaları yaklaşık 3 bin liradan başlayarak 99 milyon liraya kadar çıkabilecek.