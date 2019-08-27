Kayıt parası talep edilemeyecek

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İstanbul Valiliği, ile ilgili açıklama yaptı. Valilik, "Okullarımıza velilerimizin yaptıkları gönüllü bağışlar haricinde; okul idarecileri veya okul aile birliği yöneticileri tarafından, hiçbir velimizden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyecektir. Mevzuata aykırı hareket eden okul idarecilerine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek, Valiliğimize ulaşan şikayetler ivedilikle değerlendirilerek, ilgililer hakkında gerekli soruşturma başlatılacaktır. 'nın 42'nci maddesi "İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır" hükmünü emreder" dedi.

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