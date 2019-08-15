15 Ağustos 2019 dolar ne kadar? Türkiye piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu dönemde küresel piyasalarda sert satış baskısı yaşanması dört ayın en düşük seviyesindeki dolar/TL'ye de yükseliş olarak yansıdı. Türkiye piyasalarının açık ve hacimli olduğu son işlem günü olan 9 Ağustos'u 4 ayın en düşük seviyelerinde 5.50'nin altında tamamlayan dolar/TL illikit işlemlerde 5.6360'a kadar yükseldi. TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı %2'yi aştıktan sonra kayıpların bir kısmı telafi edildi. Küresel hisse senedi piyasaları ABD tahvil getiri eğrisinin tersine dönmesinin dünyada resesyon endişelerini kuvvetlendirmesiyle darmadağın olurken, petrol fiyatlarındaki satış baskısı arttı.