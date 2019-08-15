15 Ağustos 2019 dolar ne kadar? Türkiye piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu dönemde küresel piyasalarda sert satış baskısı yaşanması dört ayın en düşük seviyesindeki dolar/TL'ye de yükseliş olarak yansıdı. Türkiye piyasalarının açık ve hacimli olduğu son işlem günü olan 9 Ağustos'u 4 ayın en düşük seviyelerinde 5.50'nin altında tamamlayan dolar/TL illikit işlemlerde 5.6360'a kadar yükseldi. TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı %2'yi aştıktan sonra kayıpların bir kısmı telafi edildi. Küresel hisse senedi piyasaları ABD tahvil getiri eğrisinin tersine dönmesinin dünyada resesyon endişelerini kuvvetlendirmesiyle darmadağın olurken, petrol fiyatlarındaki satış baskısı arttı.
15 Ağustos 2019 dolar ne kadar? Dolar/TL son durum nedir?
Kurban Bayramı sona erdi ve piyasalar açıldı. Bayram sonrası dolar, euro ve sterlin fiyatları oldukça merak ediliyor. 15 Ağustos 2019 dolar ne kadar? Bankacılar bugün iç piyasada işsizlik ve bütçe gerçekleşmeleri başta olmak üzere iç veri gündeminin dış piyasalarda ise Arjantin ve ABD’de resesyon endişeleriyle tetiklenen küresel risk iştahının seyrini takip edecekler. Dolar/TL saat 09.24 itibarıyla güne 5.5575/ 5.5610 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Peki dolar ne olacak? 15 Ağustos Dolar/TL Dolar Euro Sterlin ne kadar? Dolar son dakika güncel döviz kurları bu sayfamızda. ABD'den iyi gelen veriler ve Trump'ın Çin'e daha fazla ek gümrük vergisi uygulanabileceğine dair açıklamasına karşın risk iştahında bozulma gözlenmiyor.
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