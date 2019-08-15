15 Ağustos sigara fiyatı son dakika zam listesi! En son sigara fiyatları winner slims, monte carlo slender ne kadar? Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı yüzde 34.7 artırıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, sigaradan alınan maktu vergi tutarı 0.2895 liradan, 0.3899 liraya çıktı. 15 Ağustos 2019 sigara fiyatları son dakika zamlı güncel liste! İşte zam sonrası yeni sigara fiyatları. 2019 sigara fiyatları zamlı güncel liste! Bazı sigara fiyatlarına zam geldi. British American Tobacco'nun sigaralarına zam yapıldı. Diğer zam yapılan marka ise zam gelen Philip Morris oldu. Peki zamlı güncel sigara fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde... Sigara tiryakileri tarafından en çok tüketilen sigara markaları arasında yer alan Kent ve Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000, Tekel 2001, Samsun, Samsun 216 ve Maltepe sigara fiyatlarının bazılarına zam yapıldı.