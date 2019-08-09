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İlk 30 taksit 'dan

, 4 projesinden ev alanlara yüzde 10 indirim yapıyor. Yüzde 0.99 faizle 120 ay taksitlendirilen dairelerin ilk 30 taksitini de Teknik Yapı ödüyor.

İlk 30 taksit Teknik Yapı'dan
Bayrama özel bir çalışma yapan , İstanbul ve Denizli'deki projelerinde 3 ayrı avantajı aynı anda sunan bir kampanya başlattı. Şirket 'daki YücelPark, Deluxia Park, Uplife Kadıköy projeleri ile Evora Denizli'deki sınırlı sayıdaki daire için önce yüzde 10 indirim yapıyor. Ayrıca yüzde 30 peşinat haricinde kalan tutara yüzde 0.99 faiz avantajı ile 120 ay taksit imkanı sunan Teknik Yapı, ilk 30 aylık taksiti kendisi ödüyor. Daire sahipleri geriye kalan 90 aylık taksiti 30 ay sonra ödemeye başlıyor.

AY SONUNA KADAR
Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Umut Durbakayım, her bayram olduğu gibi bu bayramda da müşterilerine yeni fırsatlar sunmaya çalıştıklarını dile getirdi. Bu kampanyayla birlikte daire sahibi olacakların yıl sonuna doğru yapılması planlanan fiyat revizyonlarından korunacağını vurgulayan , kampanyanın Ağustos sonuna kadar süreceğini de sözlerine ekledi.

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