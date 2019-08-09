İlk 30 taksit Teknik Yapı'dan

Bayrama özel bir çalışma yapan Teknik Yapı, İstanbul ve Denizli'deki projelerinde 3 ayrı avantajı aynı anda sunan bir kampanya başlattı. Şirket İstanbul'daki YücelPark, Deluxia Park, Uplife Kadıköy projeleri ile Evora Denizli'deki sınırlı sayıdaki daire için önce yüzde 10 indirim yapıyor. Ayrıca yüzde 30 peşinat haricinde kalan tutara yüzde 0.99 faiz avantajı ile 120 ay taksit imkanı sunan Teknik Yapı, ilk 30 aylık taksiti kendisi ödüyor. Daire sahipleri geriye kalan 90 aylık taksiti 30 ay sonra ödemeye başlıyor.
AY SONUNA KADAR
Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Umut Durbakayım, her bayram olduğu gibi bu bayramda da müşterilerine yeni fırsatlar sunmaya çalıştıklarını dile getirdi. Bu kampanyayla birlikte daire sahibi olacakların yıl sonuna doğru yapılması planlanan fiyat revizyonlarından korunacağını vurgulayan Umut Durbakayım, kampanyanın Ağustos sonuna kadar süreceğini de sözlerine ekledi.
AY SONUNA KADAR
Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Umut Durbakayım, her bayram olduğu gibi bu bayramda da müşterilerine yeni fırsatlar sunmaya çalıştıklarını dile getirdi. Bu kampanyayla birlikte daire sahibi olacakların yıl sonuna doğru yapılması planlanan fiyat revizyonlarından korunacağını vurgulayan Umut Durbakayım, kampanyanın Ağustos sonuna kadar süreceğini de sözlerine ekledi.
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