Ülkemizde emekli olmak için belli bir yaşı, yılı ve primi doldurmak gerekiyor. Mevzuatımızda emekliliği kolaylaştırıcı durumlar da bulunuyor. Borçlanma, erken emeklilik yolunu açıyor. Kadınlar doğum borçlanması yapabilirken, erkekler de askerlik günlerini emeklilik hesabında kullanabiliyor. Askerlik, sigorta başlangıcını geriye doğru çektiği için, erkeklerde 2 yıla varan erken emeklilik imkanı söz konusu olabiliyor.
- Ekonomi
- 05.08.2019
- Gazete
2 yıl erken emeklilik imkanı! Ne kadar askerlik borçlanması yapılmalı?
Emekli olmak için belli bir yaş, yıl ve primi doldurmak gerek. Erkekler, askerlik borçlanması ile daha erken emekli olabiliyor. Borçlanma, sigorta başlangıcını geriye çektiği için 2 yıla varan erken emeklilik imkanı söz konusu oluyor. Peki ne kadar askerlik borçlanması yapılmalı? Ödenecek tutar nedir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...
Ülkemizde emekli olmak için belli bir yaşı, yılı ve primi doldurmak gerekiyor. Mevzuatımızda emekliliği kolaylaştırıcı durumlar da bulunuyor. Borçlanma, erken emeklilik yolunu açıyor. Kadınlar doğum borçlanması yapabilirken, erkekler de askerlik günlerini emeklilik hesabında kullanabiliyor. Askerlik, sigorta başlangıcını geriye doğru çektiği için, erkeklerde 2 yıla varan erken emeklilik imkanı söz konusu olabiliyor.
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