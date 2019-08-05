emekli olmakiçin belli bir yaşı,yılı ve primi doldurmakgerekiyor. Mevzuatımızdaemekliliği kolaylaştırıcıdurumlar da bulunuyor.Borçlanma, erken emeklilikyolunu açıyor. Kadınlardoğum borçlanmasıyapabilirken, erkekler deaskerlik günlerini emeklilikhesabında kullanabiliyor.Askerlik,için, erkeklerde 2yıla varan erken emeklilikimkanı söz konusuolabiliyor.