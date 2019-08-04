İşçiye en az 3 bin 170 lira

Kamu işçilerine 26 günlük ikramiyenin lik bölümü bayram öncesi ödenecek. Ödemenin ilk yarısı 9 Ağustos'ta, diğer yarısı 13 Aralık'ta yapılacak. 500 bin işçiye haftaya en az 792 lira yatırılacak. Böylece bir işçinin aldığı en az yıllık tediye miktarı 3.170 lirayı geçecek. Kamu işçilerine her yıl verilen ilave tediye; fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor. Tediyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenmişti.
- Ekonomi
- 04.08.2019
- Gazete
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