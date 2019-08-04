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  • 04.08.2019 15:46
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 15:49

60 -120 - taksitli kredi oranları kaç para? 4 Ağustos güncel konut, ihtiyaç ve !

Merkez sının leri aşağı çekmesinin ardından kamu bankaları hemen reaksiyon göstererek vatandaşın yanında yer aldı. Üç kamu bankası ve bir katılım bankası faizleri aşağıya indirdi. Buna göre konut kredilerinde faiz yüzde 1'in altına inerek yüzde 0.99'a kadar geri çekildi. , Vakıfbank ve Halkbank nı düşürdü. Konut kredisinde vadeli kredinin faiz oranını yüzde 0,99'a düşüren bankalar tüketici ve taşıt kredilerinde de indirime gitti. Bu arada kredi faiz oranları düştü. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a göre vatandaşın kredisini erken kapatma hakkı var. Yüzde 1 ve 2 oranındaki cezayı ödeyip eski krediyi düşük faizle yenileyebilirsiniz. Peki kredi faiz oranları kaç para? 4 Ağustos güncel konut, ihtiyaç ve ! .

Faiz oranları düştü mü? İşte konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranı!

60 -120 ay taksitli kredi faiz oranları vade faiz ücreti kaç para? 4 Ağustos güncel konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranı! Güncel olarak en düşük tabela konut kredisi faiz oranı olan yüzde 1.28 üzerinden 150.000 TL tutarda konut kredisi hesaplama gerçekleştirildiğinde kredinin 5 yıl vadede aylık taksitleri yaklaşık 3.600 TL, 10 yıl vadede 2.450 TL' ye denk karşılık geliyor. 10 yıl vadeli konut kredisinin toplam geri ödemesi yaklaşık 294.000 TL oluyor. Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir.

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