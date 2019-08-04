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Kredi oranları düştü, kredisini yeniden yapılandıran kazanır! Eski kredi ları nasıl kapatılır?

Kredi oranları düştü. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a göre vatandaşın kredisini erken kapatma hakkı var. Yüzde 1 ve 2 oranındaki cezayı ödeyip eski krediyi düşük faizle yenileyebilirsiniz. Peki eski krediler nasıl kapatılır? Kapanan kredi borcu kaç lira kazandırır? Yapılandırma imkanı var mıdır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...



Merkez Bankasının faizleri aşağı çekmesinin ardından kamu bankaları hemen reaksiyon göstererek vatandaşın yanında yer aldı. Üç kamu bankası ve bir katılım bankası faizleri aşağıya indirdi. Buna göre konut kredilerinde faiz yüzde 1'in altına inerek yüzde 0.99'a kadar geri çekildi.

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