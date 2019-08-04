



Merkez Bankasının faizleri aşağı çekmesinin ardından kamu bankaları hemen reaksiyon göstererek vatandaşın yanında yer aldı. Üç kamu bankası ve bir katılım bankası faizleri aşağıya indirdi. Buna göre konut kredilerinde faiz yüzde 1'in altına inerek yüzde 0.99'a kadar geri çekildi.