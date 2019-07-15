Çalışmayan kadınlara emeklilik başvuru şartları nedir SGK isteğe bağlı sigorta emeklilik nasıl olur? Kadınlar aile bütçelerine katkı yapıyor, ancak sigortaları yok. Oysa el emeği göznuru ile ailesini geçindiren bu kadınların düşük primle emekli olma hakları var. Bunun için neler yapılması gerekiyor? Muafiyet belgesi alan ev kadınları isterlerse sigortalı da oluyor. Belgesi olanlar SGK'ya müracaat ederek bu yıl için 26 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyorlar. 2019 için ödenecek prim tutarı ise 709 lira. Normalde prim 819 lira. 110 liralık avantaj var. Ödenecek gün sayısı her yıl arttığı için 2020'de 27, 2021'de 28, 2022'de 29 ve 2023 ile sonrası için 30 gün olacak.