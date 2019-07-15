Emekliye kira yardımı nasıl alınır?

Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen 108 şube başkanının katılımıyla toplanan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emeklileri yakından ilgilendiren konuları görüştü. TÜED Başkanlar Kurulu, emeklilerin büyük bir bölümünün ev sahibi olmadığı ve emekli aylıkları içerisinde ev kirasının önemli bir gider kalemi olduğu tespitinde bulunarak, hükümetten talepte bulundu.