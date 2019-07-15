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  • 16.07.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 09:35

300 TL, 375 TL ve 400 TL'lik veren lar hangileri?

ların emekli maaşlarına ödemeleri için rekabeti sürüyor. 2019 emekli maaşı promosyon mı ne kadar? Geçtiğimiz senelerde yürürlüğe konan emekliye promosyonda rekabet devam ediyor. 3 senelik dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira olarak belirlenen promosyon tutarını 600 liraya kadar çıkıyor.

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