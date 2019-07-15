Bankaların emekli maaşlarına promosyon ödemeleri için rekabeti sürüyor. 2019 SSK emekli maaşı promosyon zammı ne kadar? Milyonlarca emekli zamlarını aldı şimdi gözlerini bankaların verdiği promosyonlara çevirdi.
Bankaların emekli maaşlarına promosyon ödemeleri için rekabeti sürüyor. 2019 SSK emekli maaşı promosyon zammı ne kadar? Milyonlarca emekli zamlarını aldı şimdi gözlerini bankaların verdiği promosyonlara çevirdi.
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