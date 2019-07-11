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Yaşlıya 637 TL
Temmuz, 65 yaş aylığı alan yaklaşık 600 bin kişi için de ayı... Geçen yıl çıkarılan torba yasayla ek zam elde eden, Eylül'de de 3'er aylık dönemler halinde ödenen maaşı aylık olarak almaya başlayan ların geliri, Ocak'ta 543,25 liradan 601,57 liraya yükselmişti. 65 yaş aylığına, bu ay da memur maaş katsayısındaki artışla zam geldi. Aylığın tutarı 36,22 lira yükselerek 637,79 liraya yükseldi.

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65 yaş aylığından yararlanmak için ilk şart yaş. İkinci şart ise gelir sınırı. Gelir şartında kişinin kendisi ile eşine bakılıyor. Kişi başına düşen gelirin 609,67 liranın altında olması gerekiyor. Yani kişinin kendisinin ve eşinin aylık gelir toplamı bin 219 lira 34 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığı bağlanıyor. 65 yaşını dolduran, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve gelir şartına uyan kişiler bu parayı alıyor.

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