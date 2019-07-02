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İpek halı kazanç kapısı

İpek halı kazanç kapısı
TRABZON'DA ve Akşam Sanat Okulu ile desteğiyle Ortahisar ilçesinde açılan kursa katılan kadınlar, hem ipek halı dokumayı öğreniyor hem de İŞKUR aracılığıyla ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Kadınlar, her bir metrekaresine 1 milyon düğüm atarak dokudukları halıları ortalama 5 bin dolardan satıyor. Okul Müdürü Orhan Genç, "Kursiyerleri ürettiği ürüne göre 3 bin liraya kadar ek gelir getirecek imkana kavuşturacağız. Kursiyerlerin dokudukları halının metrekaresi 4-6 bin dolar arasında" dedi.

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