TRABZON'DA Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ile İŞKUR desteğiyle Ortahisar ilçesinde açılan kursa katılan kadınlar, hem ipek halı dokumayı öğreniyor hem de İŞKUR aracılığıyla ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Kadınlar, her bir metrekaresine 1 milyon düğüm atarak dokudukları halıları ortalama 5 bin dolardan satıyor. Okul Müdürü Orhan Genç, "Kursiyerleri ürettiği ürüne göre 3 bin liraya kadar ek gelir getirecek imkana kavuşturacağız. Kursiyerlerin dokudukları halının metrekaresi 4-6 bin dolar arasında" dedi.
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- 02.07.2019
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İpek halı kazanç kapısı
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