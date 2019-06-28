İmar Barışı'na taksit talebı

İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İmar Barışı'nda 30 Haziran'da sona erecek Yapı Kayıt Belgesi bedeli ödemeleri için, özellikle ticari binalarda 24 aya kadar taksit imkanı sunulmasının firmalara önemli bir finansman desteği olacağını söyledi. İmar Barışı'nın iş dünyasının senelerdir kangren olan birçok problemini çözecek bir adım olduğuna dikkat Avdagiç, bu imkandan olabildiğince yüksek sayıda hak sahibinin yararlanmasının önem taşıdığını vurguladı.



Şekip Avdagiç

100 BIN TL'NİN ÜSTÜ

Üretim tesisleri, hastaneler ve eğitim binaları gibi ticari binalarda, hem arsaların kıymetli olması hem de metrekare birim maliyeti sebebiyle Yapı Kayıt Belgesi bedellerinin yüksek olduğunu belirten Avdagiç, "100 bin lirayı aşan bedellerin 12 ay, 500 bin lirayı aşan bedellerin ise 24 ay taksitlendirilmesi, firmalara finansman anlamında ciddi fayda sağlar" dedi.