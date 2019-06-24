Elektriğin yüzde 30.43’ü yerli kaynaktan

Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını ekonomiye kazandırma seferberliği meyvelerini verdi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl elektrik üretiminin yüzde 30.43'ünün yenilenebilir enerjiden karşılandığını belirterek, güneş ve rüzgar enerjisi kurulu gücünün artırılacağını belirtti. Dönmez, güneş enerjisinin çatılardaki kurulumu için bürokratik süreçlerin basitleştirilmesi çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Yenilenebilir enerjiye dayalı yatırımların lisanslı ve lisansız elektrik üretimini kapsadığını belirten Dönmez, "Amacımız yerli kaynakların payını yüzde 60-70'lere yükseltmek. Devlet teşvikleri doğrudan yatırıma verilmiyor. İşletmeye alınmasından sonra 10 yıl süreyle elektrik alım uygulaması yapılıyor" dedi.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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