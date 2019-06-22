Çarşı ve mahalle bekçiliği alımlarında sağlık şartlarını geçen adaylar için yazılı sınavlar 13 Temmuz Cumartesi saat 09.00 ve 14.00'te yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında müracaatları alınan adaylar 13 Temmuz Cumartesi günü 09.00'da, 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında müracaatları alınan adaylar ise aynı gün 14.00'te sınava girecek.
- Ekonomi
- 22.06.2019
- Gazete
Bekçilik sınavı 13 Temmuz’da
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