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Bekçilik sınavı ’da

Bekçilik sınavı 13 Temmuz’da
Çarşı ve mahalle bekçiliği alımlarında sağlık şartlarını geçen adaylar için yazılı sınavlar 13 Temmuz Cumartesi saat 09.00 ve 14.00'te yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında müracaatları alınan adaylar Cumartesi günü 09.00'da, 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında müracaatları alınan adaylar ise aynı gün 14.00'te sınava girecek.

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