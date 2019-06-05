Gez-çek-kazan! En güzel kareye 10 bin TL

Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi'yle seyahat büyük ilgi görürken, bu güzergahta çekilecek fotoğraflar da ödüllendirilecek. 'Tam O An' Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda birinci 10 bin lira, ikinci 7 bin lira, üçüncü ise 5 bin lira ödül kazanacak. Yarışmada, mansiyon ödülüne layık görülen 3 aday ise 3'er bin liralık ödülün sahibi olacak. Jüri tarafından belirlenecek 40 fotoğraf, Ankara'da sergilenecek. Bu fotoğrafların sahiplerine 300'er lira telif ücreti ödenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan himayesinde, TCDD Taşımacılık AŞ'nin ev sahipliğinde düzenlenen yarışmaya 21 Haziran tarihine kadar başvurulabilecek. Doğu Ekspresi güzergahında çekilen fotoğrafların değerlendirileceği yarışmaya, 18 yaşından büyük amatör veya profesyonel fotoğraf meraklıları katılabilecek. Başvuru ve diğer şartlarla ilgili ayrıntılara, "www. tfsf.org.tr" ile "www.tcddtasimacilik.gov.tr" internet adreslerinden ulaşılabilecek.
TRENLE SOFYA TURU 27,88 EURO
TCDD, Doğu ve Van Gölü ekspreslerinin yanı sıra İstanbul-Sofya Ekspresi ile Avrupa rotasını keşfetmek isteyenlere alternatif sağlıyor. Halkalı'dan her gün saat 21.40'ta, Sofya'dan 21.00'de hareket eden ekspresle seyahat yaklaşık 9 saat 50 dakika sürüyor. Eksprese ilave edilen vagonlarla yaz aylarında Bükreş bağlantısı da sağlanıyor. Ekspres bilet ücretleri 2 yataklı vagon için kişi başı 33,48, 1 yataklı vagon için 62,72, 4'lü kuşetli vagon için 28,48, 6'lı kuşetli vagon için 27,88 euro olarak olarak uygulanıyor. 4 kişilik kuşetli vagonla Bükreş bağlantısı için yolculardan kişi başı 51,20 euro alınıyor.
TRENLE SOFYA TURU 27,88 EURO
TCDD, Doğu ve Van Gölü ekspreslerinin yanı sıra İstanbul-Sofya Ekspresi ile Avrupa rotasını keşfetmek isteyenlere alternatif sağlıyor. Halkalı'dan her gün saat 21.40'ta, Sofya'dan 21.00'de hareket eden ekspresle seyahat yaklaşık 9 saat 50 dakika sürüyor. Eksprese ilave edilen vagonlarla yaz aylarında Bükreş bağlantısı da sağlanıyor. Ekspres bilet ücretleri 2 yataklı vagon için kişi başı 33,48, 1 yataklı vagon için 62,72, 4'lü kuşetli vagon için 28,48, 6'lı kuşetli vagon için 27,88 euro olarak olarak uygulanıyor. 4 kişilik kuşetli vagonla Bükreş bağlantısı için yolculardan kişi başı 51,20 euro alınıyor.
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