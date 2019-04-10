Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında ortaya konulan hedefler doğrultusunda hayata geçirilecek reform paketini açıklıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında ortaya konulan hedefler doğrultusunda hayata geçirilecek reform paketini 10 Nisan Çarşamba günü düzenleyeceği basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruyor. Bu paket içerisinde hangi konu başlıklarının yer alacağı merak ediliyor. Bakan Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) 2018 yılının sonunda düzenlediği basın toplantısıyla açıklamıştı. Peki Reform Paketi nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Ekonomi politikalarımız açısından önemli bir gündem için buradayız. Sözlerimin hemen başında birazdan açıklayacağımız paketin ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Ağustos ayından bugüne kadar STK'ların katkı ve raporlarını alarak paketi hazırladık.

İzleyeceğimiz politikaları şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşacağımızı söyledik.

2019'da hayata geçireceğimiz adımları açıklayacağız.

Sadece 2019 yılında hayata geçirmeyi taahhüt ettiğimiz düzenlemeleri ve adımları paylaşacağız. Gelecek yıl atılacak adımların paylaşımı seneye yapılacak.

Türkiye'nin önünde seçimsiz 4,5 yıllık bir dönem var ve gündem artık ekonomi.Reform süreci önümüzdeki 4,5 yıl boyunca devam edecek

Reformların başında finansal sektör geliyor, onun altındaki de ilk başlık bankacılık sektörü olacak.

İlk adımımız kamu bankalarımızın sermayelerini güçlendirmek için olacak.

Özel bankaların ihtiyaç halinde hazır tuttukları yeniden sermayelendirme planları çerçevesinde sermayeleri artırılacak.

Dengelenme süreci boyunca temettü dağıtmak ve yöneticilere ayrılan nakdi prim ödemeleri sonlandırılacak.

Borç yeniden yapılandırmalarını ve icra-iflas işlemlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek için yeni bir yasal ve kurumsal çerçeve oluşturulacak.

Bireysel emeklilik sistemi yeniden yapılandırılacak. Vatandaşlarımız emekli olunca nasıl geçinirim kaygısı olmayacak.

BES ve Kıdem tazminatının yapılandırılması tüm paydaşların katılımıyla kıdem tazminatı reformunu hayata geçireceğiz. Kıdem tazminatı fonu ile BES'in entegrasyonu planlanıyor. Yeni yapıyla birlikte 5 yılda sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 10'unun üstüne çıkacağını öngörüyoruz.

Finansal sektörün daha sağlıklı işleyişini sağlamak için reel sektör alanında bazı adımlar atacağız.

Bir diğer adım enfasyon konusu. Enflasyondaki en önemli sorunların başında gıda geliyor.Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapısal reformumuz Tarımda Milli Birlik Projesi olacak.

REFORM PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonominin tüm alanlarında atılacak adımları içeren reform paketini bugün kamuoyuna açıklayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında ortaya konulan hedefler doğrultusunda hayata geçirilecek reform paketini bugün düzenleyeceği basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracak. Albayrak, geçtiğimiz günlerde yaptığı değerlendirmede, büyüme, enflasyon, bankacılık başta olmak üzere tüm alanlarda atılacak adımları içeren genel çerçeveye ilişkin açıklamalarda bulunacaklarını belirtmişti.

Bakan Albayrak, alınacak tedbirlerin bir kısmının yönetmelik ve kararname olacağını, bir kısmının yasal düzenlemeyle hayata geçirileceğini kaydetmişti. Albayrak, "Ne gerekiyorsa bu adımları atacağız" demişti

Piyasalar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacağı reform paketine kilitlendi

Türkiye 31 Mart seçimlerinin ardından başlayan 4.5 yıllık seçimsiz dönemde 2023 hedeflerine odaklandı. Bakan Albayrak'ın paylaşacağı pakette, yatırımları artırıp mali sistemi güçlendirecek düzenlemelerin yanı sıra mali disiplin konusunda adımlar da yer alacak.

ETKİN TEŞVİK SİSTEMİ

Paket, vergi yasası değişikliğinden çiftçinin maliyet yükünün azaltılmasına, bankacılık sektöründen enflasyona kadar hayatın her alanına katkı sağlayacak hedefler içeriyor. Reform paketinde, verginin tabana yayılması, reel sektörün finansmana ulaşımını kolaylaştıracak adımlar, bankaların sermaye yapılarının güçlendirilmesini sağlayacak uygulamalar, etkin teşvik sistemi gibi başlıkların olacağı belirtiliyor.

BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

21 Şubat 1978'de İstanbul'da doğdu. Baba adı Sadık, anne adı Kıymet'tir.

Yönetici, Ekonomist, Yazar; İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünü bitirdi. New York Pace Üniversitesi Lubin School of Business'ta yüksek lisansını tamamladı. Finans ve Bankacılık alanındaki doktorasını "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı" üzerine yaptı.

Özel sektörde üst düzey yöneticilik görevi üstlendi. Basın kuruluşlarında ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yaptı. Marmara Üniversitesinde Bankacılık ve Finansman alanında dersler verdi. AK PARTİ Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 64 ve 65. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı. Hazine ve Maliye Bakanıdır.

Albayrak, evli ve 3 çocuk babasıdır.