Türkiye 31 Mart seçimlerinin ardından başlayan 4.5 yıllık seçimsiz dönemde 2023 hedeflerine odaklandı. Bakan Albayrak'ın paylaşacağı pakette, yatırımları artırıp mali sistemi güçlendirecek düzenlemelerin yanı sıra mali disiplin konusunda adımlar da yer alacak.

ETKİN TEŞVİK SİSTEMİ

Paket, vergi yasası değişikliğinden çiftçinin maliyet yükünün azaltılmasına, bankacılık sektöründen enflasyona kadar hayatın her alanına katkı sağlayacak hedefler içeriyor. Reform paketinde, verginin tabana yayılması, reel sektörün finansmana ulaşımını kolaylaştıracak adımlar, bankaların sermaye yapılarının güçlendirilmesini sağlayacak uygulamalar, etkin teşvik sistemi gibi başlıkların olacağı belirtiliyor.