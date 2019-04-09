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  • 10.04.2019 06:32
  • Son Güncelleme: 10.04.2019 06:32

Bakan Albayrak Reform Paketi'ni açıklayacak! Piyasaların gözü orada

Hazine ve Maliye Bakanı , piyasaların günlerdir merakla beklediği de reform paketini bugün saat 11.00'de İstanbul'da düzenleyeceği toplantı ile kamuoyuna açıklayacak.

Bakan Albayrak Reform Paketi'ni açıklayacak

nin yeni yol haritası yarın açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı , bugün saat 11:00'de İstanbul'da düzenleyeceği toplantıyla Reform Paketi'ni açıklayacak. Paketin Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamındaki hedeflere yönelik tedbirler içermesi bekleniyor.

Bakan Albayrak, 28 Mart'ta katıldığı bir televizyon programında, 8 Nisan haftasında büyüme, enflasyon, bankacılık başta olmak üzere tüm alanlarda atılacak adımları içeren genel çerçeveye ilişkin açıklamalarda bulunacaklarını belirtmişti.

TEDBİRLERİN BİR KISMI YÖNETMELİK BİR KISMI KARARNAME OLACAK
Bakan Albayrak, alınacak tedbirlerin bir kısmının yönetmelik ve kararname olacağını, bir kısmının yasal düzenleme ile hayata geçirileceğini kaydetmişti. Albayrak "Türkiye'nin artık bundan sonraki gündemi, finansal mimarisi, finansal güvenlikse, finansal ekonominin desteklenmesi açısından tüm enstrümanlarla sağlıklı ve reel büyüyen bir ekonomiyi ne şekilde destekleyeceğine dayalı atılacak adımlarsa, ne gerekiyorsa bu adımları atacağız" demişti.

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