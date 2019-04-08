Bakan Albayrak reform paketini bu hafta kamuoyuna duyuracak

Türkiye 31 Mart seçimlerinin ardından başlayan 4.5 yıllık seçimsiz dönemde 2023 hedeflerine odaklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında ortaya konulan hedefler doğrultusunda hayata geçirilecek reform paketini bu hafta kamuoyuna duyuracak. Edinilen bilgilere göre; Bakan Albayrak, söz konusu reform paketini 10 Nisan Çarşamba günü düzenleyeceği basın toplantısıyla paylaşacak. Albayrak'ın paylaşacağı pakette, yatırımları artırıp mali sistemi güçlendirecek düzenlemelerin yanı sıra doğrudan vatandaşa dokunan adımlar da yer alacak. Paket, vergi yasası değişikliğinden çiftçinin maliyet yükünün azaltılmasına, bankacılık sektöründen enflasyona kadar hayatın her alanına katkı sağlayacak hedefler içeriyor. Reform paketinde verginin tabana yayılması, reel sektörün finansmana ulaşımını kolaylaştıracak adımlar, bankaların sermaye yapılarının güçlendirilmesini sağlayacak uygulamalar, etkin teşvik sistemi gibi başlıkların olacağı belirtiliyor.
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