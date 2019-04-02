Patronlardan yatırım cevabı

31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendiren iş dünyasının önde gelen temsilcilerinden daha güçlü bir şekilde "yatırıma ve üretime devam" mesajı geldi. Yerel seçimlerin netleşmesiyle birlikte belirsizliğin ortadan kalktığını söyleyen iş insanları, "Türkiye üzerinde hesabı olanlara karşı en güzel cevabı yatırımlarımızla vereceğiz" dedi.
Fuat Tosyalı/Tosyalı Holding Başkanı: Bizler sanayici olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Bundan sonra işimize bakacağız. Sanayicinin işi yatırım yapmaktır. Yatırıma ve üretime devam edeceğiz.
Abdullah Kiğılı/Kiğılı Başkanı: İş alemi olarak artık geleceğe daha umutla bakıyoruz. Bizler de iş insanları olarak ülkemizin geleceği için yatırım yapmaya ve istihdam yaratmaya devam edeceğiz.
İbrahim Çeçen/ IC Holding Başkanı: Seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ekonomide hızlı bir toparlanma bekliyorum. Bizim iş insanları olarak şartlar ne olursa olsun frene basmak gibi bir lüksümüz olmaz. Günün şartlarına göre kapasitemizi ve hizmetlerimizi artırmak zorundayız.
Adnan Polat/Polat Holding Başkanı: Bizler iş insanları olarak hızla yol alıp yatırıma devam ederiz. İş insanları olarak üzerimize düşeni yapacağız.
Ali Kibar/Kibar Holding Başkanı: Hükümetin daha etkin ekonomi politikalarını ajandasına alacağını düşünüyorum. Bu dönemde uluslararası yatırımcılar da daha aktif olacaktır, diye düşünüyorum.
Nafi Güral/ NG Holding Kurucu Başkanı: Belirsizlik ortamında azalmış olan istihdam ve yavaşlamanın artıya geçeceğini düşünüyorum. Büyümenin daha büyük oranlarda gerçekleşmesini bekliyorum.
Bülent Eczacıbaşı/ Eczacıbaşı Holding Başkanı: Türkiye, ekonomik modelini de yenileyerek, ihracata dayalı büyüme modeline geçecektir.
Hamdi Akın/Akfen Holding Başkanı: Türkiye ekonomisi dışarıdan müdahale edilemeyecek kadar büyük ve güçlü. Daha da büyütmek için inadına yatırım yapmamız lazım. Yatırımlarımıza devam edeceğiz.
Demet Sabancı Çetindoğan/ Demsa Başkanı:
Şimdi iş zamanı Türkiye için, Türk halkı için... Artık geleceğe bakmak gerek. Projelere odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum.
SPEKÜLATÖR IŞ BAŞINDA
Seçım öncesinde kurlar üzerinden saldırıya geçen dış finansal kuruluşlar ve basın, tekrar sahne aldı. İngiliz Financial Times gazetesi, değer kaybedeceğini ima ettiği Türk Lirası'nın 'kaçınılmaz sonucu beklediği' yorumunda bulundu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ise Türkiye'nin döviz rezervlerinin erimesinin kredi notu açısından negatif bir faktör olduğunu öne sürdü. Guardian gazetesi de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hamlelerinin küresel bir krizin fitilini ateşleyebileceğini yazdı.
DOLAR SAKİN
Dolar cuma günü 5.5807 liradan yaptığı kapanışın ardından dün güne hareketli başladı. Yeni haftanın ilk iş gününde dolar/TL, bankalararası piyasada sabah saatlerinde 5.54 civarındaydı. Dolar 1 Nisan sabahı sığ piyasada 5.6293 liraya kadar çıksa da 5.55 liralara kadar indi. Öğleden sonra TL'deki oynaklık aşağı yönlü olarak yeniden başladı. Sonra Dolar/TL, 5.53 seviyesine kadar indi. Dolar kurunun kapanışı ise 5.5290 lira oldu.
FERİDE CEM
Fuat Tosyalı/Tosyalı Holding Başkanı: Bizler sanayici olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Bundan sonra işimize bakacağız. Sanayicinin işi yatırım yapmaktır. Yatırıma ve üretime devam edeceğiz.
Abdullah Kiğılı/Kiğılı Başkanı: İş alemi olarak artık geleceğe daha umutla bakıyoruz. Bizler de iş insanları olarak ülkemizin geleceği için yatırım yapmaya ve istihdam yaratmaya devam edeceğiz.
İbrahim Çeçen/ IC Holding Başkanı: Seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ekonomide hızlı bir toparlanma bekliyorum. Bizim iş insanları olarak şartlar ne olursa olsun frene basmak gibi bir lüksümüz olmaz. Günün şartlarına göre kapasitemizi ve hizmetlerimizi artırmak zorundayız.
Adnan Polat/Polat Holding Başkanı: Bizler iş insanları olarak hızla yol alıp yatırıma devam ederiz. İş insanları olarak üzerimize düşeni yapacağız.
Ali Kibar/Kibar Holding Başkanı: Hükümetin daha etkin ekonomi politikalarını ajandasına alacağını düşünüyorum. Bu dönemde uluslararası yatırımcılar da daha aktif olacaktır, diye düşünüyorum.
Nafi Güral/ NG Holding Kurucu Başkanı: Belirsizlik ortamında azalmış olan istihdam ve yavaşlamanın artıya geçeceğini düşünüyorum. Büyümenin daha büyük oranlarda gerçekleşmesini bekliyorum.
Bülent Eczacıbaşı/ Eczacıbaşı Holding Başkanı: Türkiye, ekonomik modelini de yenileyerek, ihracata dayalı büyüme modeline geçecektir.
Hamdi Akın/Akfen Holding Başkanı: Türkiye ekonomisi dışarıdan müdahale edilemeyecek kadar büyük ve güçlü. Daha da büyütmek için inadına yatırım yapmamız lazım. Yatırımlarımıza devam edeceğiz.
Demet Sabancı Çetindoğan/ Demsa Başkanı:
Şimdi iş zamanı Türkiye için, Türk halkı için... Artık geleceğe bakmak gerek. Projelere odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum.
SPEKÜLATÖR IŞ BAŞINDA
Seçım öncesinde kurlar üzerinden saldırıya geçen dış finansal kuruluşlar ve basın, tekrar sahne aldı. İngiliz Financial Times gazetesi, değer kaybedeceğini ima ettiği Türk Lirası'nın 'kaçınılmaz sonucu beklediği' yorumunda bulundu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ise Türkiye'nin döviz rezervlerinin erimesinin kredi notu açısından negatif bir faktör olduğunu öne sürdü. Guardian gazetesi de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hamlelerinin küresel bir krizin fitilini ateşleyebileceğini yazdı.
DOLAR SAKİN
Dolar cuma günü 5.5807 liradan yaptığı kapanışın ardından dün güne hareketli başladı. Yeni haftanın ilk iş gününde dolar/TL, bankalararası piyasada sabah saatlerinde 5.54 civarındaydı. Dolar 1 Nisan sabahı sığ piyasada 5.6293 liraya kadar çıksa da 5.55 liralara kadar indi. Öğleden sonra TL'deki oynaklık aşağı yönlü olarak yeniden başladı. Sonra Dolar/TL, 5.53 seviyesine kadar indi. Dolar kurunun kapanışı ise 5.5290 lira oldu.
FERİDE CEM
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.