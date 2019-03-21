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te sanal dönemi

Gümrükte sanal kuyruk dönemi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, elektronik çek ve bono uygulamasını başlatacaklarını belirtti. kaynaklarını artırmaya yönelik girişimlerinin olduğunu anlatan Bakan , şöyle konuştu: "Eximbank'ın verdiği ihracat destekleri 44.2 milyar dolardı. 2019'da yüzde 10 artırarak 48.4 milyar dolara çıkarıyoruz. Sanal projemiz var. Bu sistemle kapılarından randevulu geçiş alabileceksiniz."

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