Gümrükte sanal kuyruk dönemi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, elektronik çek ve bono uygulamasını başlatacaklarını belirtti. Eximbank kaynaklarını artırmaya yönelik girişimlerinin olduğunu anlatan Bakan Pekcan, şöyle konuştu: "Eximbank'ın verdiği ihracat destekleri 44.2 milyar dolardı. 2019'da yüzde 10 artırarak 48.4 milyar dolara çıkarıyoruz. Sanal kuyruk projemiz var. Bu sistemle gümrük kapılarından randevulu geçiş alabileceksiniz."
- Ekonomi
- 21.03.2019
- Gazete
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