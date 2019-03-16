Milyonlarca emekli ek ödeme ve promosyon zam oranlarını merak ediyor. SGK SSK BAĞKUR ek ödeme miktarları için yeni gelişmeler yaşanıyor. 2000 yılı öncesi emeklilere yapılan intibak kurallarının aynı şekilde 2000 sonrasına da uygulanması isteniyor. 5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.

EMEKLİLER İÇİN 8 TALEP GÜNDEME TAŞINDI

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) emeklilerin 8 talebini gündeme taşıdı. Derneğin Başkanlar Kurulu toplantısında müzakere edilen talepler şöyle: 65 yaş ve üzerine ücretsiz ulaşım hakkı kanunun öngördüğü şekilde her yerde aynı şekilde uygulansın.

2000 sonrasında emekli olanların intibakları yapılsın. Prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanların, emekli oldukları tarihlere bakılmaksızın, intibak kriterleri belirlenerek emekli aylıkları yeniden hesaplansın. 2000 öncesi emeklilere yapılan intibak kuralları, aynı şekilde 2000 sonrasında emekli olanlara da uygulansın.

2000 sonrası dönemde emekli olanların emekli aylıklarının karma bir sistemle hesaplanmasının getirdiği kayıplara çözüm getirilsin.

Karma bir sistem yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplanması benimsensin, sigortalı süre artıkça emekli aylıkları da artsın.

Bunun yapılması için aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayılarında eşitlik sağlansın.

Gelir ve aylıkların artışında, TÜFE'nin dikkate alınması, aylıkları düşük olan emeklileri korumuyor. Ücretliler ve aylık alanların harcamalarını esas alan ücretliler geçinme endeksi oluşturulsun. Emeklilere vergi iadesi karşılığı olarak ödenen ek ödeme yüzdeleri 4-5'ten en az yüzde 8-9'a yükseltilsin.

Emeklilere dini bayramlar öncesinde ödenen ikramiyeler, 2019 ve sonraki yıllar için emekli aylıkları artışına endekslenerek güncellensin.

Sağlık katkı payları emekliden alınmasın. Kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı, tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin.

EK ÖDEME ARTACAK

Ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten yüzde 8-9'a çıkarılması da gündemde. Türkiye Emekliler Derneği'nin talebi hayata geçerse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 280 lira arasında artış yaşanacak.

GÜNCEL EMEKLİ MAAŞLARI

Malulen emekliye ayrılanlar ile 3 bin 600 günle kısmi emekli olanlara Ocak zammının ardından Şubat'ta bir artış daha olacak. Maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olanlara, yeni düzenlemeyle artık bin lira ödenmeye başlayacak. Ayrıca tüm emekliler Temmuz'da da zam alacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memur emeklileri ise yüzde 5 zam ve fark alacak.