Vestel’den 1.300 kişiye iş

'2019 İstihdam Seferberliği Programı' kapsamında ilk 3 ayda fiilen bin 50 kişiye işbaşı yaptıran Vestel, Nisan'da yapacağı 250 kişilik işe alım ile bin 300 kişiye istihdam oluşturacak. Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Üretmek ve Türk sanayisinin gelişimine katkı yapmanın yanı sıra istihdam hedeflerine destek olmayı önemsiyoruz" diye konuştu.
- Ekonomi
- 08.03.2019
- Gazete
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