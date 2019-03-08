Bugünkü
Takvim

’den 1.300 kişiye iş

Vestel’den 1.300 kişiye iş
'2019 İstihdam Seferberliği Programı' kapsamında ilk 3 ayda fiilen bin 50 kişiye işbaşı yaptıran Vestel, Nisan'da yapacağı 250 kişilik işe alım ile bin 300 kişiye oluşturacak. Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Üretmek ve Türk sanayisinin gelişimine katkı yapmanın yanı sıra istihdam hedeflerine destek olmayı önemsiyoruz" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriVestel’den 1.300 kişiye iş
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri