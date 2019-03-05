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Türk işi limuzin

Yüzde 100 el işçiliği Ertex tarafından üretilen, Türk yapımı tasarım 3 model; ’nda görücüye çıkacak.

Türk işi limuzin
Dünyanın en önemli otomobil larından 'deki 89'uncu Cenevre Otomobil Fuarı için geri sayım başladı. Fuarda, ultra lüks otomobil tasarımı gerçekleştiren Ertex Otomotiv de 3 yeni tasarım aracını görücüye çıkaracak. Ertex, fuarda 27 cm uzatılarak ultra lüks tasarıma kavuşturulan Mercedes'in V-Class (Vito) modelini konforuna ek olarak yeni makyajlı dizaynı ile tanıtacak. Neredeyse Maybach ile aynı görünüme sahip olan otomobil, Maybach Edition panjur taşıyor. Dünyada sadece bir tane bulunduğu belirtilen arcın tüm aksesuarları el yapımı olarak hazırlandı. Minibüs istendiğinde toplantı odası haline de geliyor.

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