Türk işi limuzin

Dünyanın en önemli otomobil fuarlarından İsviçre'deki 89'uncu Cenevre Otomobil Fuarı için geri sayım başladı. Fuarda, ultra lüks VIP otomobil tasarımı gerçekleştiren Ertex Otomotiv de 3 yeni tasarım aracını görücüye çıkaracak. Ertex, fuarda 27 cm uzatılarak ultra lüks tasarıma kavuşturulan Mercedes'in V-Class (Vito) modelini konforuna ek olarak yeni makyajlı dizaynı ile tanıtacak. Neredeyse Maybach ile aynı görünüme sahip olan otomobil, Maybach Edition panjur taşıyor. Dünyada sadece bir tane bulunduğu belirtilen arcın tüm aksesuarları el yapımı olarak hazırlandı. Minibüs istendiğinde toplantı odası haline de geliyor.
- Ekonomi
- 05.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.