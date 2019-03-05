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satış noktalarında satışları başladı

Ucuz pirinç
satış noktalarında dünden itibaren satışları da başladı. Meyve ve sebzenin ardından bakliyatın da yer bulduğu tanzim satış noktalarında pirinç 5 kiloluk paketler halinde kilosu 6 liradan satılıyor. Vatandaşlar, ucuz pirince büyük ilgi gösterdi. Bu arada 'da 30 farklı tanzim satış noktasında bugüne kadar 2 bin 500 ton sebze, meyve ve bakliyat satışı yapıldığı belirtildi.

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