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Konut finansmanına taze kan
EMLAK sı, 18 yılın ardından Türkiye Emlak Katılım Bankası adıyla tekrar faaliyete başlayacak. Banka, sektörün lendirilmesi için önemli bir hamle olarak görülüyor. DER Başkanı Altan Elmas, bankanın, devam eden projelerin ve sektörün finansman temininde önemli rol oynaması beklentisinde olduklarını belirterek, "Uzman bir bankanın olması, sektörün dinamiklerinin daha kolay anlaşılmasını sağlayacak" dedi.

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