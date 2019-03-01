Konut finansmanına taze kan

EMLAK Bankası, 18 yılın ardından Türkiye Emlak Katılım Bankası adıyla tekrar faaliyete başlayacak. Banka, sektörün kredilendirilmesi için önemli bir hamle olarak görülüyor. KONUTDER Başkanı Altan Elmas, bankanın, devam eden projelerin ve sektörün finansman temininde önemli rol oynaması beklentisinde olduklarını belirterek, "Uzman bir bankanın olması, sektörün dinamiklerinin daha kolay anlaşılmasını sağlayacak" dedi.
- Ekonomi
- 01.03.2019
- Gazete
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