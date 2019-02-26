Enerjinin zirvesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Fatih gemisiyle Akdeniz'de yürüttüğü sondaj çalışmalarında hedefe yaklaştığını belirterek, "1-2 hafta içerisinde 5 bin 500 metreye ulaşmış olacağız. Böylece var mı, yok mu bilgisini de elde etmiş olacağız. Bu çalışmaları kendi platformumuz ve personelimizle yapıyoruz, dışarıdan bu hizmeti alsaydık iki katı maliyetle yüz yüze kalacaktık" dedi.
Turkuvaz Medya ve Para Dergisi tarafından Enerji Bakanlığı himayesinde düzenlenen 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında Takvim yazarı ve ATV Ankara temsilcisi Şebnem Bursalı ile Sabah Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını cevaplandıran Dönmez, ikinci geminin de tersaneye ulaştığını kaydederek, "Her iki gemimizle sondajlarımıza devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ihalelerinin devam edeceğini vurgulayan Dönmez, çatısına güneş enerjisi santrali kurmak isteyen vatandaşlar için aylık mahsuplaşmayla ilgili düzenlemelerin üzerinde çalışıldığını söyledi.
Zirvenin açılış konuşmasını Turkuvaz Medya Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş yaptı.
BORON'A BÜYÜK İLGİ
BAKAN Dönmez, Eti Maden tarafından üretilen BORON temizlik ürününün satışlarına da değinerek, "Şu an BORON satışlarına yetişemiyoruz, üretim kapasitesini iki kata çıkardık. Ürün çeşitliliği için çalışıyoruz. Bulaşık temizliği için de talep geldi, bu konuya da bakacağız. İç talebi karşıladıktan sonra ihracat imkanlarını değerlendireceğiz" diye konuştu.
Turkuvaz Medya ve Para Dergisi tarafından Enerji Bakanlığı himayesinde düzenlenen 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında Takvim yazarı ve ATV Ankara temsilcisi Şebnem Bursalı ile Sabah Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını cevaplandıran Dönmez, ikinci geminin de tersaneye ulaştığını kaydederek, "Her iki gemimizle sondajlarımıza devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ihalelerinin devam edeceğini vurgulayan Dönmez, çatısına güneş enerjisi santrali kurmak isteyen vatandaşlar için aylık mahsuplaşmayla ilgili düzenlemelerin üzerinde çalışıldığını söyledi.
Zirvenin açılış konuşmasını Turkuvaz Medya Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş yaptı.
BORON'A BÜYÜK İLGİ
BAKAN Dönmez, Eti Maden tarafından üretilen BORON temizlik ürününün satışlarına da değinerek, "Şu an BORON satışlarına yetişemiyoruz, üretim kapasitesini iki kata çıkardık. Ürün çeşitliliği için çalışıyoruz. Bulaşık temizliği için de talep geldi, bu konuya da bakacağız. İç talebi karşıladıktan sonra ihracat imkanlarını değerlendireceğiz" diye konuştu.
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