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Enerjinin devleri buluşuyor

’nin enerji politikasına yön vermeyi amaçlayan ve sektörün devlerini buluşturacak ‘2. Türkiye Enerji ve ’ 25 Şubat’ta Raffless ’da gerçekleşecek.

Enerjinin devleri buluşuyor
TURKUVAZ Medya ve Para Dergisi tarafından Enerji ve Bakanlığı himayesinde düzenlenen 2. Enerji ve 'ne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katılacak. Zirve'de enerji sektörünün önemli isimleri sektörün geleceğine ışık tutacak. TÜRKIYE'nin enerji liderlerini ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini buluşturacak Zirve'de, global enerji ve doğal kaynak trendleri ışığında Türkiye'nin konumu, gelecek stratejileri, yenilenebilir enerji, verimlilik ve enerjide dijitalleşme konuları tartışılacak. Zirve'nin platin sponsorları Akfen Yenilenebilir Enerji, Kalyon Enerji, İşletmeleri, Limak Enerji ve Türk Hava Yolları oldu. 'un iletişim sponsorluğunu üstlendiği Zirve'de Enerjisa, Enerjisa Üretim ve Enerji gold sponsor, Çalık Enerji, Global Yatırım Holding, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği ve Vakıfbank silver sponsor olarak yer aldı. EminEvim'in yaka kartı sponsoru olarak katıldığı Zirve'nin destek sponsorları Akfel Gaz, Botaş, EPİAŞ, Eti Maden, EÜAŞ, Shell, TEDAŞ, TEİAŞ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve TPIC oldu.

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