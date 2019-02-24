TURKUVAZ Medya ve Para Dergisi tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlenen 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katılacak. Zirve'de enerji sektörünün önemli isimleri sektörün geleceğine ışık tutacak. TÜRKIYE'nin enerji liderlerini ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini buluşturacak Zirve'de, global enerji ve doğal kaynak trendleri ışığında Türkiye'nin konumu, gelecek stratejileri, yenilenebilir enerji, verimlilik ve enerjide dijitalleşme konuları tartışılacak. Zirve'nin platin sponsorları Akfen Yenilenebilir Enerji, Kalyon Enerji, Koza Altın İşletmeleri, Limak Enerji ve Türk Hava Yolları oldu. Türk Telekom'un iletişim sponsorluğunu üstlendiği Zirve'de Enerjisa, Enerjisa Üretim ve İstanbul Enerji gold sponsor, Çalık Enerji, Global Yatırım Holding, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği ve Vakıfbank silver sponsor olarak yer aldı. EminEvim'in yaka kartı sponsoru olarak katıldığı Zirve'nin destek sponsorları Akfel Gaz, Botaş, EPİAŞ, Eti Maden, EÜAŞ, Shell, TEDAŞ, TEİAŞ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve TPIC oldu.
- Ekonomi
- 24.02.2019
- Gazete
Enerjinin devleri buluşuyor
Türkiye’nin enerji politikasına yön vermeyi amaçlayan ve sektörün devlerini buluşturacak ‘2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’ 25 Şubat’ta Raffless İstanbul’da gerçekleşecek.
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