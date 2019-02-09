6 bin 843 personel alınacak

3 Bakanlık 6 bin 843 personel alımı için düğmeye bastı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 278'i engelli, 146'sı eski hükümlü olmak üzere 3 bin 243 sürekli işçi alımı yapacaklarını duyurdu. Enerji Bakanı Fatih Dönmez de 1 ay içinde 2 bin 400 maden işçisinin kadro işlemlerinin tamamlanacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı ise bin 200 personel alacağını ilan etti.
- Ekonomi
- 09.02.2019
- Gazete
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