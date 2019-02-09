Bugünkü
Takvim

6 bin 843 alınacak

6 bin 843 personel alınacak
3 Bakanlık 6 bin 843 alımı için düğmeye bastı. Gençlik ve Spor Mehmet Kasapoğlu, 278'i engelli, 146'sı eski hükümlü olmak üzere 3 bin 243 sürekli işçi alımı yapacaklarını duyurdu. Enerji Bakanı Fatih Dönmez de 1 ay içinde 2 bin 400 maden işçisinin kadro işlemlerinin tamamlanacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı ise bin 200 personel alacağını ilan etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri6 bin 843 personel alınacak
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri