Katılım Emeklilik’ten kadınlara özel ürün

Katılım Emeklilik, 2 yeni ürünle daha hizmet çeşitliliğini artırdı. Kadınca Güven Kritik Hastalık Sigortası, kadın hastalıklarına karşı kadın sağlığını koruyan ve tedavi eden avantajlar sunarken; Misafirim Güvende Sağlık Sigortası da Türkiye'de ikamet eden yabancıların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlıyor.
SAĞLIK GÜVENCESİ
Kadınca Güven Kritik Hastalık Sigortası kapsamında sigortalılar yılda bir kere hiçbir ek ücret ödemeden mamografi hizmetinden, diş sağlığı paketinden ve indirimli diyetisyen hizmetlerinden faydalanabiliyor. Kritik kadın hastalıkları teminatı ile sigortalının, teminat başlangıç tarihinden sonraki bir tarihte, göğüs, rahim ya da yumurtalık gibi kadına özel kanser hastalıklardan birine, hayatında ilk kez teşhis konulması veya ameliyat edilmesi durumunda poliçe üzerinde belirtilen teminat tutarı ödeniyor. Yaşam kaybı teminatı ile sözleşmede gösterilen süre içinde sigortalı vefat ederse, sigorta bedeli sözleşme hükümleri ve hayat sigortası genel şartları çerçevesinde, sigortacı tarafından lehtarına ya da kanuni varislerine tazminat olarak ödeniyor. Misafirim Güvende Sağlık Sigortası ise Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge'de belirtilen asgari şartları taşıyan ve ikamet izni bulunan T.C. vatandaşı olmayan yabancıları, sağlık güvencesi altına alıyor.
SAĞLIK GÜVENCESİ
Kadınca Güven Kritik Hastalık Sigortası kapsamında sigortalılar yılda bir kere hiçbir ek ücret ödemeden mamografi hizmetinden, diş sağlığı paketinden ve indirimli diyetisyen hizmetlerinden faydalanabiliyor. Kritik kadın hastalıkları teminatı ile sigortalının, teminat başlangıç tarihinden sonraki bir tarihte, göğüs, rahim ya da yumurtalık gibi kadına özel kanser hastalıklardan birine, hayatında ilk kez teşhis konulması veya ameliyat edilmesi durumunda poliçe üzerinde belirtilen teminat tutarı ödeniyor. Yaşam kaybı teminatı ile sözleşmede gösterilen süre içinde sigortalı vefat ederse, sigorta bedeli sözleşme hükümleri ve hayat sigortası genel şartları çerçevesinde, sigortacı tarafından lehtarına ya da kanuni varislerine tazminat olarak ödeniyor. Misafirim Güvende Sağlık Sigortası ise Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge'de belirtilen asgari şartları taşıyan ve ikamet izni bulunan T.C. vatandaşı olmayan yabancıları, sağlık güvencesi altına alıyor.
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