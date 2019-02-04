Fransız kazı girişimci yaptı

Sivas'ta yaşayan Osman Koç, normal kazlara kıyasla 2 kat daha fazla para kazandıran Fransız kazı yetiştirmek için kolları sıvadı. Fransa'dan getirttiği yumurtalar ile ilk kazları büyüten, kısa sürede kaz sayısını 160'a çıkartan Koç, 20 bin kaz yetiştirmeyi hedefliyor. Fransız kazlarının fiyatlarının ortalama 300 ile 400 lira arasında olduğu belirten Koç, "Civciv piyasası bile 25-30 lira iken, bu kazların civcivleri 60-70 lira civarında. Yerli kazlar 4-4.5 kilo gelir. Fransız kazları ise 8-9 kilo arasında geliyor" dedi.
- Ekonomi
- 04.02.2019
- Gazete
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