Hortum bahane zam şahane

Aylardır doları bahane ederek zam yapan kur düşmesine rağmen artışları geri almayan marketlerde şimdi de 'hortum' zammı yaşanıyor. Daha önce tüm ürünlere yüzde 50 ile yüzde 100 arasında zam yapan marketler bunu geri almadıkları gibi yeniden artışa başladı. Türkiye'de döviz kurları düşmesi ve enerji fiyatları inmesine rağmen market raflarında fiyatlar el yakıyor. Ağustosta yaşanan finansal saldırılar sonrasında fiyat etiketlerine yüzde 80 zam yapan marketler, döviz kurlarındaki yüzde 30 gerilemeye rağmen ürünleri fahiş fiyattan satmaya devam ederek, vatandaşı kazıklamayı sürdürüyor. Enflasyonun en tepe noktasına çıktığı ekimde 1 kilo salatalık 2.95 TL iken, bugün marketlerde yüzde 135.6 artışla 6.95 TL'den satılıyor. Soğan ekim ayına göre yüzde 98.4 artışla 4.94 TL, domates yüzde 68.5 artışla 10.90 TL. Aynı fiyat politikası temel ihtiyaç maddelerinde de devam ediyor. Örneğin, 1 kilo unu ekimde 4.25 TL'den satan marketler sözde indirimlerden sonra bile ürünü 5.25 TL etiketle rafa koyuyor. Pirinçte ekim ayına göre fiyatlar yüzde 98.66, bulgurda yüzde 35.01, makarnada yüzde 85.71 zamlı. Tuvalet kağıtları, bebek bezleri ve kadın bakım ürünleri yine el yakıyor. Geçen yılın ekim ayına göre fiyatlarda ortalama yüzde 50 zam var.
HALDE FİYATLAR ŞİŞİRİLDİ
Bu zamları ısrarla sürdüren marketler şimdi de fırtına ve hortuma sarılmaya başladı. Sadece marketler değil hallerde de fiyatlar hortum bahanesiyle artırıldı. Antalya Hali'nde halen domates kalitesine göre kilogramı 4 ile 7 lira arasında, biber çeşitleri 7 liradan 12 liraya kadar, patlıcan 9 ila 12 lira arası, salatalık 3,5 lira, marul 2 lira (tanesi), kabak 5 lira, limon 1-1.5 liradan ve portakal da 50 kuruş ile 1 liradan satılıyor. İzmir'deki ise pazar tezgahlarında patlıcan 12 TL, dolmalık biber 12-14 TL, taze soğan 10 TL, ıspanak 8 TL, domates ise 7 TL'lik etiketlerle satılıyor.
VATANDAŞ CEPTEN DENETİMDE
Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması ile vatandaşlar anında denetim yapıp fahiş fiyatları yetkililere bildirebiliyor
Fİyat artışlarının yoğunlaştığı 30 Ağustos'tan 23 Ocak'a kadar Ticaret Bakanlığının ALO 175 Tüketici Danışma Hattı'na 62 bin 318 başvuru geldi. Öte yandan Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce kasım ayında devreye alınan HFA mobil uygulamasıyla da tüketiciler haksız fiyat artışına konu ürünün fotoğrafını çekerek sisteme yükleyebildiği gibi ürünle ilgili firmanın özelliklerini ve bu firmaya yönelik şikayetini ilgili birime daha kolay ve hızlı bildirebiliyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mobil uygulama 23 Ocak itibarıyla yaklaşık 56 bin kullanıcı tarafından indirilirken, uygulama üzerinden tüketicilerden bugüne kadar 7 bin 348 başvuru geldi. ALO 175 Tüketici Danışma Hattı'ndan oluşturulan HFA bildirimleri ile mobil uygulama üzerinden toplamda 14 bin 471 şikayet kaydedildi.
HALDE FİYATLAR ŞİŞİRİLDİ
Bu zamları ısrarla sürdüren marketler şimdi de fırtına ve hortuma sarılmaya başladı. Sadece marketler değil hallerde de fiyatlar hortum bahanesiyle artırıldı. Antalya Hali'nde halen domates kalitesine göre kilogramı 4 ile 7 lira arasında, biber çeşitleri 7 liradan 12 liraya kadar, patlıcan 9 ila 12 lira arası, salatalık 3,5 lira, marul 2 lira (tanesi), kabak 5 lira, limon 1-1.5 liradan ve portakal da 50 kuruş ile 1 liradan satılıyor. İzmir'deki ise pazar tezgahlarında patlıcan 12 TL, dolmalık biber 12-14 TL, taze soğan 10 TL, ıspanak 8 TL, domates ise 7 TL'lik etiketlerle satılıyor.
VATANDAŞ CEPTEN DENETİMDE
Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması ile vatandaşlar anında denetim yapıp fahiş fiyatları yetkililere bildirebiliyor
Fİyat artışlarının yoğunlaştığı 30 Ağustos'tan 23 Ocak'a kadar Ticaret Bakanlığının ALO 175 Tüketici Danışma Hattı'na 62 bin 318 başvuru geldi. Öte yandan Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce kasım ayında devreye alınan HFA mobil uygulamasıyla da tüketiciler haksız fiyat artışına konu ürünün fotoğrafını çekerek sisteme yükleyebildiği gibi ürünle ilgili firmanın özelliklerini ve bu firmaya yönelik şikayetini ilgili birime daha kolay ve hızlı bildirebiliyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mobil uygulama 23 Ocak itibarıyla yaklaşık 56 bin kullanıcı tarafından indirilirken, uygulama üzerinden tüketicilerden bugüne kadar 7 bin 348 başvuru geldi. ALO 175 Tüketici Danışma Hattı'ndan oluşturulan HFA bildirimleri ile mobil uygulama üzerinden toplamda 14 bin 471 şikayet kaydedildi.
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