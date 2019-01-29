Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "fırsatçılık, tefecilik vatana ihanettir" diyerek dikkat çektiği marketlerdeki fahiş fiyat uygulamalarına ilişkin 81 il valiliğine yazı gönderildi. Ticaret Bakanlığı'nca gönderilen yazıda marketler, pazar yerleri ve toptancı hallerinde fiyatların çok yönlü incelenmesi istendi.
- Ekonomi
- 29.01.2019
- Gazete
81 ilde market operasyonu! Marketlerdeki fiyatlar tek tek incelenecek...
Bakanlık valiliklere talimat gönderdi. Marketlerdeki fiyatlar tek tek incelenecek. Market, hal ve pazar fiyatları karşılaştırılacak, vatandaşı soyan marketlere göz açtırılmayacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "fırsatçılık, tefecilik vatana ihanettir" diyerek dikkat çektiği marketlerdeki fahiş fiyat uygulamalarına ilişkin 81 il valiliğine yazı gönderildi. Ticaret Bakanlığı'nca gönderilen yazıda marketler, pazar yerleri ve toptancı hallerinde fiyatların çok yönlü incelenmesi istendi.
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