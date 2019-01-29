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81 ilde market operasyonu! Marketlerdeki lar tek tek incelenecek...

Bakanlık valiliklere talimat gönderdi. Marketlerdeki lar tek tek incelenecek. Market, hal ve karşılaştırılacak, vatandaşı soyan marketlere göz açtırılmayacak.




Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "fırsatçılık, tefecilik vatana ihanettir" diyerek dikkat çektiği marketlerdeki fahiş fiyat uygulamalarına ilişkin 81 il valiliğine yazı gönderildi. Ticaret Bakanlığı'nca gönderilen yazıda marketler, pazar yerleri ve toptancı hallerinde fiyatların çok yönlü incelenmesi istendi.

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