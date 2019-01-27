Türkiye'nin hazır giyim markalarından DeFacto, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na (KAÇUV) destek olmak üzere bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Kumaştan Hayaller projesi kapsamında DeFacto fabrikalarından elde edilen üretim fazlası kumaş ve aksesuarlar, meslek liselerine yolladı. Ürünlerin tasarım ve üretimi bu okullarda okuyan kız öğrenciler tarafından yapıldı. DeFacto CEO'su İhsan Ateş, bu ürünlerin yakında mağazalarında satışa sunulacağını söyledi.
- Ekonomi
- 27.01.2019
- Gazete
Kanserli çocuklar için kumaştan hayaller
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