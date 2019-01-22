Lüks çıkarma

Yeni yılla birlikte birçok marka yeni modellerini yollara çıkarmak için hazırlanıyor. Son teknolojik donanımlara sahip pek çok farklı araç yollarda boy gösterecek.
ALFA ROMEO GRAND SUV: Markanın ürettiği en büyük araç olan Grand Suv, 400 beygir gücünde.
MAZDA 3: Araç bu yıl yenilenmiş dizaynı ve LCD gösterge ekranı ile aramıza katılacak. Marka, pazara göre yeni Mazda 3'ü 1.5, 2.0 ve 2.5 litre hacimli SkyActiv-G benzinli motorlar ve 1.8 litrelik SkyActiv-D dizel ünite ile satacak.
HONDA CR-V HYBRID: 2.0 litrelik benzinli motoru ve ayrıca elektrikli motoru ile yıl içinde yollara çıkacak.
SKODA VISION X: Yılın ikinci yarısında satışa çıkması beklenen araç, hibrit teknolojili olacak. Siyah renkli tavan, ayırt edici tamponlar, geniş panoramik cam tavan ve 20 inçlik alaşım jantlarla araç güçlü bir görünüm ortaya koyuyor.
VOLKSWAGEN GOLF 8: Volkswagen'in elektrikli olması beklenen yeni modeli yaz aylarında piyasaya çıkacak.
VOLVO V40: Araç benzinli, dizel, hibrid ve elektrikli modeli ile piyasaya sunulacak. Tamamen yeni mimari üzerine geliştirilecek olan aracın tasarımında, XC40 başta olmak üzere güncel yapıdan yararlanılacak.
ALFA ROMEO GRAND SUV: Markanın ürettiği en büyük araç olan Grand Suv, 400 beygir gücünde.
MAZDA 3: Araç bu yıl yenilenmiş dizaynı ve LCD gösterge ekranı ile aramıza katılacak. Marka, pazara göre yeni Mazda 3'ü 1.5, 2.0 ve 2.5 litre hacimli SkyActiv-G benzinli motorlar ve 1.8 litrelik SkyActiv-D dizel ünite ile satacak.
HONDA CR-V HYBRID: 2.0 litrelik benzinli motoru ve ayrıca elektrikli motoru ile yıl içinde yollara çıkacak.
SKODA VISION X: Yılın ikinci yarısında satışa çıkması beklenen araç, hibrit teknolojili olacak. Siyah renkli tavan, ayırt edici tamponlar, geniş panoramik cam tavan ve 20 inçlik alaşım jantlarla araç güçlü bir görünüm ortaya koyuyor.
VOLKSWAGEN GOLF 8: Volkswagen'in elektrikli olması beklenen yeni modeli yaz aylarında piyasaya çıkacak.
VOLVO V40: Araç benzinli, dizel, hibrid ve elektrikli modeli ile piyasaya sunulacak. Tamamen yeni mimari üzerine geliştirilecek olan aracın tasarımında, XC40 başta olmak üzere güncel yapıdan yararlanılacak.
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