Bugünkü
Takvim

için 40 milyon TL hibe

İş güvenliği için 40 milyon TL hibe
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta gerekli tedbirlerin alınması konusunda patronları uyardığı iş sağlığı ve güvenliğinde bir önemli adım daha atıldı. Hükümet, 2 milyon kişiyi istihdam eden inşaat sektöründe güvenli çalışma hayatı için 'yüksekte güvenli çalışma kampanyası' başlatıyor. Yaşam hatları, geçici kenar koruma sistemleri, cephe platformları, güvenlik ağlarının standartlara uygunluğu yüksekten düşmeyi önlemek adına zorunlu hale getirildi. Maden, inşaat, kimya gibi çok tehlikeli sektörlerde ne yönelik geliştirilecek projelere, 40 milyon lira hibe desteği sağlayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi Haberleriİş güvenliği için 40 milyon TL hibe
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri