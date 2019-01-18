İş güvenliği için 40 milyon TL hibe

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta gerekli tedbirlerin alınması konusunda patronları uyardığı iş sağlığı ve güvenliğinde bir önemli adım daha atıldı. Hükümet, 2 milyon kişiyi istihdam eden inşaat sektöründe güvenli çalışma hayatı için 'yüksekte güvenli çalışma kampanyası' başlatıyor. Yaşam hatları, geçici kenar koruma sistemleri, cephe platformları, güvenlik ağlarının standartlara uygunluğu yüksekten düşmeyi önlemek adına zorunlu hale getirildi. Maden, inşaat, kimya gibi çok tehlikeli sektörlerde iş güvenliğine yönelik geliştirilecek projelere, 40 milyon lira hibe desteği sağlayacak.
- Ekonomi
- 18.01.2019
- Gazete
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