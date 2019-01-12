Anneye en az 6 bin 367

anneler, doğum izninde oldukları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği adı altında devletten alıyor. Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere çalışmadıkları sürenin parası devlet tarafından ödeniyor. Asgari ücretteki artış, en düşük doğum izni parasınıartırdı. En düşük izin parası 2018'de, bu yılçıktı. Yani asgari ücretli anneye, doğum iznindeyken devletödeyecek. Ayrıca devlet, annelere emzirme ödeneği ve doğum yardımı adı altında iki ödeme daha yapıyor. Bu ödemelerden, çalışsın çalışmasın tüm anneler yararlanıyor. Doğum yardımı ile anneye ilk çocuk içinikinci çocuk içinüçüncü ve sonraki çocuklardaveriliyor. Emzirme ödeneği ise geçen yılBu yıl tutar yükselecek.