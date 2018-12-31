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100 yaşında

Forbes 100 yaşında
FORBES dergisi 100'üncü yaşını kutluyor. Dergi, Ocak sayısında kapağına 'Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri'ni taşıdı. 1 yıllık çalışmayla oluşturulan isim listesi; 'nin bugününü ve geleceğini inşa eden, ezber bozan, bir sektörü ya da iş yapış biçimini kökten değiştiren, dünya çapında kendi alanlarında büyük değişimleri tetikleyen, yaptığı keşifle kendi alanının sınırlarını aşmış iş insanları ve akademisyenlerin içinden seçildi. Aralarında , Ali Nihat Gökyiğit, , Prof. Gökhan Hotamışlıgil'in de olduğu isimler, kendi kaleme aldıkları yazılarda hikayelerini anlattı.

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