‘Alo’da birinciyiz

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 2017 sonunda 77.8 milyon olan mobil abone sayısının, bu yılın üçüncü çeyreği sonunda 80.6 milyona ulaştığını bildirdi. 4.5G'de abone sayısının 69.3 milyona ulaştığını ifade eden Turhan, yılın üçüncü çeyreğinde aylık ortalama 459 dakikalık mobil görüşmeyle Avrupa ülkeleri arasında birinciliğin devam ettiğini kaydetti.
- Ekonomi
- 31.12.2018
- Gazete
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